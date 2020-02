Un véhicule a terminé sa course dans le port de Mèze (Hérault) tôt dimanche 23 février. Le conducteur est indemne.

Il percute un réverbère en voiture et termine sur des barques dans le port de Mèze

Un véhicule est tombé dans le port de Mèze dimanche matin, au niveau du Chemin de l'étang. Le conducteur a percuté, tôt, un poteau d'éclairage. Il a ensuite perdu le contrôle, et fini sa course sur des barques. Le véhicule s'est retrouvé sur le toit, en partie immergé. Le conducteur est parvenu à se sortir seul de sa voiture et regagner le rivage.

Âgé de 40 ans, il a été transporté à l'hôpital pour une radio de contrôle. Les spécialistes de la dépollution sont intervenus pour maîtriser la nappe d'hydrocarbures qui s'est échappée du réservoir de la voiture.