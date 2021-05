Un parachutiste de 35 ans a perdu connaissance ce lundi matin pendant son vol au dessus de la métropole lilloise. Il a terminé sa course dans un jardin de Marquette-lez-Lille et s'est blessé aux jambes. Il a été transporté à l'hôpital.

Il perd connaissance pendant son vol en parachute et tombe dans un jardin à Marquette-lez-Lille

Ce lundi, un homme de 35 ans, adhérent de l'école de parachutisme de Bondues décolle en fin de matinée pour un saut en chute libre au-dessus de la métropole lilloise. Alors qu'il a déployé sa voile et qu'il termine son vol, il perd connaissance à plusieurs centaines de mètres d'altitude et ne contrôle plus sa trajectoire.

Il tombe finalement dans un jardin familial de Marquette-lez-Lille, à proximité de Bondues, devant les yeux de quelques jardiniers qui lui portent secours dans un premier temps. Les pompiers arrivent rapidement sur les lieux et le prennent en charge. L'homme est blessé aux jambes et a été transporté vers le centre hospitalier de Lille, conscient.