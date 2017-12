On a le sentiment qu'il pleut énormément depuis 15 jours en Normandie. Alors ce début du mois de décembre 2017 est il un mois exceptionnel ? Et bien non répond à Météo France !

Normandie, France

La mémoire humaine a quand même des lacunes ! Vous avez le sentiment qu'il ne fait que pleuvoir depuis 15 jours et bien ce n'est pas anormal. Nous avons demandé à Yvon Le Guischer du centre Météo France de Rouen et il a fait le point "Actuellement sur Rouen on en est à 72 millimétres. J'ai ressorti les chiffres depuis 1968 à Rouen et Evreux sur les 15 premiers jours de décembre. Il apparaît que le record c'est 236 millimétres en 1999 à Rouen"

Et sachez que pour atteindre un taux moyen de précipitation pour décembre, on peut même avoir 20 millimètres d'eau de plus à Rouen. Alors gardez votre parapluie à proximité !

La bonne nouvelle c'est que les nappes phréatiques peuvent ainsi se recharger. "Faudra voir ce qui va se passer après mais c'est déjà un bon signe" conclut Yvon le Guischer