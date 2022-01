Il poignarde 59 fois sa compagne : un homme est jugé en appel à Aix-en-Provence ce jeudi

C’est un douloureux procès qui s’ouvre ce jeudi en appel devant la Cour d’Assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Aurélie, Toulonnaise de 44 ans, sera de nouveau confrontée à son bourreau.

Cette mère de famille de trois enfants est une miraculée : en décembre 2018, son ex-compagnon lui assène au moins 59 coups de couteau. Les faits se sont déroulés dans le quartier des Oeillets, sur le parking d'une école maternelle, sous les yeux de l'enfant de quatre ans du couple. L'homme avait ensuite pris la fuite avec le petit garçon avant de se constituer prisonnier à la mairie de La Garde, laissant la victime agonisante sur le trottoir. C'est la directrice de l'établissement scolaire qui avait alors alerté les secours.

Jugé pour tentative d'assassinat en septembre dernier dans le Var, l'ex-compagnon a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle (assortis de cinq ans de suivi socio-judiciaire et d’une obligation de soins psychiatriques). Il avait fait appel de ce verdict et se trouve donc de nouveau dans le box des accusés ce jeudi.

"_C'est très dur de recommencer (...) C'est une montagne à nouveau à gravir. Je suis à nouveau confrontée à lui -_Aurélie

Seulement quatre mois après la première décision de justice, c'est une nouvelle épreuve pour Aurélie, qui témoigne au micro de France Bleu Provence : "C'est très dur de recommencer (...) on se dit quand on passe aux Assises qu'on est reconnue en tant que victime, ça fait du bien, on se sent protégée et sécurisée. On se dit c'est fini et en fait il fait appel et on recommence". Aurélie décrit cette nouvelle "montée de pression", "les flashs dans la tête, raconter à nouveau cette histoire qui est insupportable, c'est une montagne à nouveau à gravir. Je suis à nouveau confrontée à lui, c'est très pénible".

"Ca rajoute de la souffrance et du stress", confirme Me Laurie Franchitto, qui défend la victime. Sa cliente a développé un syndrôme post-traumatique après le drame et aujourd'hui "il va falloir de nouveau subir ce procès. Elle espère une décision aussi satisfaisante qu'en première instance."

Une nouvelle épreuve pour Aurélie

Les derniers mois d'Aurélie ont été d'autant plus éprouvants, qu'elle a du faire face à un autre coup dur. A l'automne dernier, elle expliquait à France Bleu Provence que le bailleur HLM (de l'ancien logement du couple) et les huissiers lui réclament 32.000€ d'arriérés de loyers impayés de son ancien compagnon. Elle avait pourtant quitté le logement du le quartier Sainte-Musse de Toulon dès mars 2018 pour fuir les violences. Cependant, quand il a été placé en détention provisoire, l'ancien compagnon n'avait jamais résilié le bail.

Après le témoignage d'Aurélie sur France Bleu Provence, le bailleur avait finalement effacé cette dette.

C'est donc une nouvelle épreuve ce jeudi, face à son ancien compagnon qui encourt 30 ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu vendredi.