Il postait de fausses annonces, "l'escroc du bon coin" a arnaqué des dizaines de victimes

L'escroc du bon coin a arnaqué des dizaines de victimes entre 2012 et 2017.

Dijon, France

"Ce n'est ni Arsène Lupin ni Jacques Mesrine" comme le dit l'avocate d'une victime à France Bleu Bourgogne. Pourtant "l'escroc du bon coin" a réussi à sévir pendant plus de cinq ans sans être pris. L'arnaqueur en question est un homme de 33 ans arrêté à Grenoble en janvier 2017 et jugé ce mercredi à Dijon pour de multiples escroqueries sur internet.

Entre 2012 et 2017, l'homme a posté de fausses annonces sur le célèbre site de vente entre particuliers Leboncoin. Il promettait des téléphones portables, des roues de vélo, des objets du quotidien, que les acheteurs intéressés payés le plus souvent par virement. Le problème, ils ne recevaient jamais de colis.

Une arnaque bien rodée

Si l'homme a pu arnaquer des dizaines de victimes aux quatre coins du pays, c'est que l'escroquerie était aussi simple que bien rodée. Après avoir posté une vraie fausse annonce, accréditée par des photos, l'escroc envoie un RIB à l'acheteur qui lui vire l'argent demandée. Jamais plus de 400 euros. Sauf que le colis n'est jamais envoyé. Il coupe sa ligne téléphonique pour ne pas être identifié. La technique marche pendant plus de cinq ans.

Escroc et séducteur

Il faut dire que l'homme sait séduire. Les RIB pour être payé, appartiennent à ses petites copines rencontrées sur ... internet. Il gagne leur confiance, s'installe chez elle, leur demande un RIB sous un faux prétexte puis les arnaque à leur tour avant de les quitter.

Jusqu'au jour où un virement étrange met la puce à l'oreille à l'une de ses compagnes. Elle porte plainte et c'est au terme d'une très longue enquête que l'individu, originaire de la région lyonnaise, est finalement arrêté en janvier 2017.

Des victimes aux quatre coins de la France

Le prévenu, qui reconnaît les faits, a escroqué des dizaines de victimes dans au moins treize départements : Pas-de-Calais, Sarthe, Côte-d’Or, Rhône, Lot, Pyrénées-Orientales, Indre-et-Loire, Alpes-Maritimes, Finistère, Isère, Alpes-de-Haute-Provence, Var, Loire.

Si le préjudice par victime n’excède pas les 400 euros, au total l'escroc du bon coin a dérobé 9.000 euros.

Quelques conseils de bon sens

Pour éviter pareille mésaventure si vous achetez sur Leboncoin, favorisez le contact avec le vendeur si vous êtes dans la même région. Sinon pensez toujours à vérifier l'identité du vendeur : demandez lui une copie de sa carte d'identité pour voir si c'est le même nom que sur le RIB et gardez des traces de la transaction.