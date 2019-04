Il poursuit un automobiliste sur plusieurs kilomètres et met des coups de machette sur son pare-brise

Valence, France

De plus en plus d'automobilistes ne sont pas vraiment détendus derrière le volant et finissent même par en venir aux mains. Un Valentinois a été violemment agressé jeudi alors qu'il retournait au travail vers 13h20. Sur la Lacra, dans le sens Romans-Valence, il double un autre conducteur. Est-ce qu'il lui a fait une queue de poisson ou l'a dépassé trop vite ? En tout cas, l'automobiliste de 38 ans dans l'autre véhicule devient fou de rage et se lance à la poursuite de la première voiture.

Coups de machette sur le pare-brise

Il colle le véhicule, le percute à plusieurs reprises et lorsque les deux voitures sont obligées de s'arrêter à un feu rouge, le conducteur fou descend une machette à la main. Avec, il donne plusieurs coups sur le pare-brise de l'autre Valentinois, qui finit par prendre la fuite. Il est rattrapé par son agresseur près du quartier Fontbarlettes. Ce dernier sort un couteau et le menace avant de lui mettre des coups de poing.

L'homme a finalement été arrêté par la police. On lui reproche les violences physiques, mais aussi les menaces et la dégradation de véhicule. Il sera convoqué devant la justice au mois de novembre.