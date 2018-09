Mont-de-Marsan, France

Douze victimes ont été identifiées sur les photos retrouvées dans l'ordinateur et le téléphone portable de cet anesthésiste de 60 ans, qui officiait à l'hôpital Layné depuis 14 ans. Certaines patientes sont endormies, d'autres non, mais aucune ne se rend compte qu'il est en train de les photographier. Les photos ont été prises en salle d'accouchement, en salle de réveil ou au bloc opératoire. On y voit des parties de corps dénudés, la poitrine, parfois le sexe des patientes, plus rarement leur visage.

Une confiance trahie

Les victimes se disent choquées, écœurées, trahies. "Un anesthésiste, c'est quelqu'un en qui on doit avoir une confiance absolue, c'est lui qui vous endort et lui qui vous réveille. On lui confie sa vie", souligne l'avocat de l'une des victimes. Le prévenu, lui, évoque un burn-out, un surmenage professionnel qui lui aurait fait faire n'importe quoi. Il ne réalisait pas la portée de ce qu'il faisait, dit-il. Depuis 4 ans, il se soigne, voit un psychiatre. Il est mis à pied depuis 4 ans, à titre conservatoire. Devant le tribunal, il demande pardon et demande à bénéficier d'une seconde chance. "La médecine c'est toute ma vie" affirme-t-il.

Le procureur a requis 1 an de prison, 30 000 euros d'amende et l'interdiction définitive d'exercer. L'avocat de la défense a plaidé la relaxe. Le jugement a été mis en délibéré au 16 octobre.