Il prend la fuite à l'arrivée des policiers qui trouvent 60 kilos de résine de cannabis chez lui à Fourques

Un homme de 25 ans a été interpellé ce mardi soir à Fourques par les enquêteurs de la police aux frontières. A son domicile, les fonctionnaires ont découvert plus de 60 kilos de résine de cannabis et plus de 4.000 euros en argent liquide.