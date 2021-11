Il prend la fuite pour échapper aux douaniers mais est retrouvé dans la forêt près de Lacoste

Ce dimanche 21 novembre, un conducteur prend la fuite pour éviter un contrôle de douane à Avignon et abandonne sa voiture sur un chemin près de Lacoste.

Une balade dominicale qui se termine dans les chemins de terre autour de Lacoste. Les faits se sont produits ce dimanche 21 novembre en début de matinée. Un conducteur a tenté d'échapper à un contrôle de la douane à Avignon. Il refuse d'obtempérer et prend la fuite. Les douaniers se lancent à sa poursuite sur près de 100 km. Le forcené s'engage finalement sur la route départementale en direction d'Apt. Il monte alors jusqu'au village de Lacoste dont il fait plusieurs fois le tour. Il finit par abandonner son véhicule sur un chemin proche du village et s'enfuit à pied.

25 militaires mobilisés

Un important dispositif de gendarmerie est alors déployé pour le retrouver. 25 militaires et un maître-chien se rendent sur place. L'individu, âgé d'une vingtaine d'années et connu des autorités, est finalement interpellé en fin de matinée. Il raconte "avoir paniqué" car il n'est pas en possession d'un permis de conduire valide et avoue être sous emprise de stupéfiants. Il a été mis en garde à vue. Il sera déféré demain en comparution immédiate au tribunal de Carpentras.