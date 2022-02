EXCLU - Il prétend être la réincarnation du Christ, il est arrêté dans le Var pour viols et abus de faiblesse

C'est dans un hameau isolé de la commune de Brue-Auriac que les enquêteurs de la brigade de recherches de gendarmerie de Brignoles ont interpellé ce lundi un homme soupçonné de viols et d'abus de faiblesse sur au moins deux femmes. C'est l'une d'entre-elle qui a déposé plainte l'année dernière. La deuxième a été retrouvée dans un état de grande détresse lundi. Après sa garde à vue, l'homme a été présenté mercredi à un magistrat instructeur qui l'a mis en examen avant de le placer en détention provisoire.

L'homme est décrit comme posé, sûr de lui, il parle calmement. Il aurait la capacité par son attitude d'apaiser les femmes qui viennent le consulter comme thérapeute-magnétiseur. Un proche du dossier évoque même son charisme.

Un charisme dont il se sert pour embrigader au fil du temps ses victimes présumées. Des femmes socialement insérées mais qui a un moment de leur vie, sont en grande faiblesse pour différentes raisons. Il les emmène alors, une par une, dans cette ferme où tout est aménagé pour vivre plus ou moins en autarcie.

La fin du monde

Sans être affilié à un groupe en particulier, l'homme semble adhérer à la mouvance survivaliste. Il se préparait d'ailleurs à la fin du monde. Dans sa ferme, un gros stock de nourriture et d'alcool a été retrouvé. Mais aussi de la drogue, afin de rompre tout contact avec l'extérieur, et d'exercer une emprise psychologique totale.

Avec sa barbe et ses cheveux longs, il affirme être la réincarnation du Christ. Et il s'emploie à le démontrer avec un décorum en adéquation. Des bibles et des autels sont disposés un peu partout dans la ferme. "Le gourou" comme certaines sources proches du dossier le qualifient, se livrait régulièrement à des incantations. Et c'est en imposant sa relecture et son analyse très particulière de la Bible qu'il aurait contraint les victimes, sous son emprise, à se livrer physiquement.

Deux victimes présumées ont été recensées pour le moment, mais l'instruction va notamment se pencher sur de possibles autres femmes concernées par les agissements de cet individu.