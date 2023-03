Il prétexte un viol pour passer à tabac son propriétaire à Jatxou, le tribunal le déclare irresponsable

La scène ressemble à "Orange mécanique". Le célèbre film d'anticipation de Stanley Kubrick. Le fils de la gardienne d'un domaine de Jatxou s'acharne sur l'employeur parisien venu passer, avec son épouse, des vacances dans sa maison du Pays basque qu'il possède depuis trois décennies. Le prévenu, âgé de 49 ans, doit s'expliquer ce jeudi 30 mars à la barre du tribunal judiciaire de Bayonne. Il est poursuivi pour "violence volontaire avec arme et préméditation". Rapidement, au cours de l'instruction à l'audience menée par la présidente Emmanuelle Adoul, l'assistance va s'apercevoir que le prévenu n'a pas toute sa tête. Mais les faits sont graves et caractérisés.

Déchaînement de violence

Il est 20H ce 3 mars 2023 Une villa cossue sur la route des cimes. La nuit est tombée depuis longtemps, lorsque Patrick, qui réside avec sa mère de 78 ans, au rez-de-chaussée de la maison, tire à deux reprises avec un flash-ball dans le dos de la victime de 66 ans. Un déchaînement de violence dans le garage. Les coups sont lourds et répétés au point de casser le canon de l'arme. À terre, le propriétaire est terrorisé, d'autant que Patrick, carrure qui en impose, veut le neutraliser en lui attachant les mains avec des serre-flex. L'épouse de la victime hurle, les pompiers hésitent à intervenir. Ils ont été prévenus par un artisan sur place. Après une heure d'angoisse, les gendarmes vont le neutraliser et le placer en garde à vue. Depuis, Patrick était en détention provisoire. 30 jours d'ITT (Incapacité Totale de Travail) sont prescrits à la victime. Un père de famille en "semi-retraite" qui a travaillé dans l'industrie pétrolière en Indonésie et aux États-Unis notamment.

Viol imaginaire

L'explication de toute cette violence laisse sans voix. Le prévenu est persuadé que son propriétaire le viole pendant la nuit, sans qu'il s'en rende compte. "En utilisant un gaz". Suivent des propos délirants sur son anatomie après le viol et les conséquences d'une pénétration non désirée. Silence gêné dans la salle. Il faudra toute la maîtrise de la présidente du tribunal pour tirer quelques explications rationnelles et ne pas sombrer dans tous les fantasmes. On apprend ainsi que Patrick se dit agent immobilier, mais qu'il n'a pas de revenu, et qu'il voit le mal partout. L'expertise psychiatrique révèle d'ailleurs un délire de persécution. Appelée à s'exprimer, la victime va raconter que Patrick, qu'il connait depuis de nombreuses années, lui avait dit par le passé qu'un "violeur rodait dans le secteur". Violeur imaginaire.

Irresponsabilité pénale

Chose rare, toutes les parties du dossier sont sur la même longueur d'ondes. Patrick est irresponsable pénalement, car comme le précise le psychiatre, son discernement était aboli au moment des faits. Le tout dans un contexte de misère sociale. L'avocat de la victime explique que "la gardienne et son fils se morfondent dans un huis-clos mortifère". Le tribunal donne à la fois satisfaction à la procureure de la République Elodie Goyard et à l'avocat de la défense Bertrand Bouvet, en reconnaissant les faits, mais aussi "l'irresponsabilité pénale" de Patrick, qui va quitter le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Les médecins vont maintenant prendre le relais.