Il profite de la confusion après un accident pour détrousser une victime : deux ans de prison ferme en appel

Un homme de 38 ans qui avait profité d'un grave accident entre une voiture et un tramway porte de Bourgogne à Bordeaux pour dépouiller une victime blessée, a vu sa peine alourdie en appel ce mercredi 30 juin. Elle est passée de 6 mois à 2 ans de prison ferme.

Le 25 octobre 2020, lors de la collision, la conductrice, âgée de 86 ans, en arrêt cardiaque, n'avait pas survécu et sa passagère de 71 ans, coincée dans la voiture, avait été blessée. Et l'homme avait profité de la confusion et de l'attroupement pour dérober deux cartes bancaires de la passagère, avant de s'extraire de la foule. Au cours de l'enquête, elle avait expliqué qu'elle avait été "sonnée" par le choc, et qu'une personne s'était présentée à elle, en lui disant "Tu vas mourir". Elle s'était ensuite aperçue qu'il manquait des cartes bancaires dans le sac-banane qu'elle avait autour de la taille. L'une des cartes avait ensuite servi à effectuer des achats dans un tabac. Le récidiviste, qui a reconnu les faits, avait assuré devant les enquêteurs que son "intention du début, c'était d'aider cette personne car le véhicule fumait".

Cet habitant de Villenave d'Ornon est un multirécidiviste, déjà condamné à 39 reprises notamment pour des faits de vols aggravés et d'escroquerie.