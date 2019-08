Il provoque un accident grave sur la RN 7, blesse toute une famille et prend la fuite à pied

Un gros dispositif de recherche en place ce vendredi soir en Drôme Ardèche, pour retrouver un conducteur qui a pris la fuite à pied, après avoir provoqué un accident, sur la RN 7 à Valence sud. Le papa est gravement blessé, la maman et ses deux enfants de 6 ans et 1 mois plus légèrement touchés.