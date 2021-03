Il réclame 700 000 euros à l'agglomération après avoir glissé sur les pavés du centre-ville de Poitiers

Jean-Louis Poirier affirme que c'est à cause des pavés de l'angle des rues de la Marne et St Porchaire qu'il a chuté en 2018.

Le 26 février 2018, c'est le carnaval de Poitiers. Vers 18 h 30, Jean-Louis Poirier sort de son magasin, va vers sa voiture. Il chute à l'angle des rues de la Marne et Saint-Porchaire en centre-ville. Pour le chausseur, c'est à cause des pavés glissants. Une chute qui a été lourde de conséquences pour lui. Son avocat demande 700 000 euros de dommages et intérêts. Le délibéré sera rendu le 8 avril prochain.

Ce soir-là, il fait froid, il pleut, presque de la neige. Jean-Louis Poirier glisse dans la rue. Pendant trois semaines, le septuagénaire est plongé dans le coma. Il souffre d'un traumatisme crânien et va passer en tout 4 mois à l'hôpital. Il perd aussi son travail parce que son commerce est liquidé pendant sa convalescence. Pour son avocat, ce sont bien les pavés glissants qui sont responsables de sa chute et donc l'agglomération. L'avocat demande 700 000 euros de dommages et intérêts : 149 000 euros pour les préjudices personnels, et 551 000 € pour le préjudice professionnels de son client.

Le rapporteur public demande le rejet de la requête

Pour apporter la preuve que la victime a bien glissé sur les pavés, il faut des témoignages et des attestations. Les pompiers ont bien attesté avoir pris Jean-Louis Poirier en charge. Le problème, c'est qu'il est seul quand il chute et tombe dans le coma. Son avocat n'a pas trouvé de témoin direct de la glissade. Donc, pour le rapporteur public, il n'y a pas d'élément qui prouve que les pavés sont directement responsables d'une glissade et des blessures de la victime.

La mairie de Poitiers a déjà été condamnée en 2019 à indemniser une cycliste qui a glissé sur les pavés.

