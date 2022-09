Un homme sera jugé en novembre à Albi. Chez lui, les policiers d’Albi ont trouvé plus pour plus de 30.000 euros de vélos électriques volés. Il a été arrêté grâce à une victime qui a retrouvé son vélo sur un site de vente entre particuliers.

Il reconnaît son vélo sur Leboncoin et permet l’arrestation d’un voleur de vélos électriques.

Courant août, le commissariat d’Albi est contacté par une victime qui vient de reconnaître, sur le site Leboncoin, son vélo électrique volé quelques jours avant dans le département des Landes. La minutieuse enquête menée par les effectifs locaux a permis d’identifier l’individu à l’origine du méfait. Ce dernier a été interpellé par la BAC d’Albi en milieu de semaine. Il a ensuite été placé en garde à vue.

Préjudice évalué à 28.000 euros

Les investigations menées ont permis de découvrir plusieurs vélos et autres équipements volés. Le mis en cause a reconnu les faits et est convoqué devant le tribunal correctionnel d’Albi en novembre 2022. Le préjudice a été évalué à 28.000 euros.