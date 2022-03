Un homme de 35 ans a été déféré au parquet de Nîmes ce mercredi pour refus d'obtempérer et conduite sans permis en récidive. La vielle, à Poulx, le chauffard avait refusé de se soumettre à un contrôle de gendarmerie. Il avait pris la fuite avec son nourrisson de 7 mois dans la voiture.

Il refuse un contrôle de gendarmerie à Poulx et s'enfuit avec son bébé de sept mois dans la voiture

Un homme de 35 ans a été déféré au parquet de Nîmes ce mercredi pour refus d'obtempérer et conduite sans permis en récidive. La veille, mardi 22 mars, à Poulx, le chauffard refuse de se soumettre au contrôle d'une patrouille de gendarmerie. Il prend la fuite avec son nourrisson de 7 mois dans la voiture. Pris en chasse par les gendarmes, l'homme multiplie les infractions et met en danger des voitures qui arrivent en face et des piétons paniqués obligés de s'écarter de sa route.

Face aux risques, les gendarmes préfèrent abandonner leur poursuite pour éviter un drame. Ils connaissent la voiture du chauffard multirécidiviste qu'ils interpellent le lendemain après qu'il a tenté de vendre son véhicule dans un garage. L'homme présente 18 mentions à son casier judiciaire, en grande partie pour des infractions au code de la route. Il passera les 12 prochains mois en détention.