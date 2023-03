4 personnes interpellées en Corrèze pour de nombreux vols de cartes bancaires notamment en Bretagne

Ils regardaient les personnes composer leur code à la caisse du supermarché avant de leur dérober leur carte bancaire : trois femmes et un homme ont été interpellés à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) et déférés au parquet de Quimper pour une série de vols qui a débuté dans le Finistère.

ⓘ Publicité

Ces Bosniens de 22 à 35 ans sont soupçonnés de plusieurs centaines de vols, 153.000 euros de préjudice partout en France et à l'étranger depuis 2022.

Selon les informations de franceinfo , les vols ont donc commencé l'an dernier en Bretagne, dans le Finistère et dans l'agglomération de Rennes, et ils se seraient accélérés en fin d'année... au vu du nombre de plaintes déposées.

Plusieurs centaines de vols

Toutes les victimes - des personnes âgées - se sont faites dérober leur portefeuille contenant leur carte bancaire alors qu'elles venaient de faire leurs courses au supermarché. La vidéo-surveillance a mis en évidence ainsi 35 cas, dont 19 en Bretagne, et 16 dans le reste du Grand Ouest.

Le groupe, basé en Espagne, venait régulièrement en France pour une dizaine de jours, circulant à bord de voitures munies de fausses plaques. L'homme de 35 ans, qui serait le chef du groupe, faisait le guet, pendant que les trois femmes de 22 à 25 ans entraient dans le magasin, se glissaient dans la file des caisses, puis restaient au plus près du client précédent pour le voir composer son code, qu'elles retenaient ensuite.

Le général Marc de Tarlé, commandant de l'OCLDI (Office central de lutte contre la délinquance itinérante) précise : "Soit la même femme dérobe le portefeuille ou une complice s'en charge lorsque le client quitte le magasin. Dans certains cas, elles sont même allées jusqu'à prétendre être malades pour se faire conduire à l'hôpital".

Une fois la carte bancaires soustraite et avant que la victime ne fasse opposition "le groupe se dépêche de multiplier les retraits avec la carte bleue volée".

Au fil des investigations et au vu du nombre de plaintes, mi-décembre, la brigade départementale de renseignement et d’investigation de Rennes diffuse une fiche dans toutes les casernes du pays pour savoir si la bande a pu agir ailleurs en France. Bingo, ces quatre personnes sont suspectées d’avoir opéré partout en France, jusqu'en Italie, en Suisse, en Croatie, en Allemagne et en Espagne.

Une bande aguerrie

Le commandant de l'OCLDI estime que ce quatuor "fait partie des bandes les plus aguerries", mais finalement stoppé, le 26 février, localisé dans un hôtel de Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Les voleurs s'apprêtaient à rentrer en Espagne lorsque les gendarmes les ont interpellés. Ils avaient sur eux 12.000 euros, le butin de trois jours selon les gendarmes.

Ils ont été déférés ce mercredi au parquet de Quimper. Il sont tous déjà connus de la justice. Ils sont en détention préventive avant leur procès le 7 avril à Quimper.