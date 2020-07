"Il regrette" : l'avocat du bénévole mis en examen suite à l'incendie de la cathédrale à Nantes témoigne

Une semaine après l'incendie dans la cathédrale de Nantes, un bénévole du diocèse est passé aux aveux et a été placé en détention provisoire dans la nuit de samedi à dimanche pour "destructions et dégradations par incendie". Cet homme de 39 ans, entendu une première fois juste après l'incendie, a admis avoir déclenché les trois feux.

"C'est quelqu'un qui a une foi catholique donc c'est très compliqué pour lui. Il regrette les faits c'est certain et est dans une forme de repentance. C'est quelqu'un qui n'avait pas du tout le profil pour commettre ce type de faits", témoigne l'avocat du bénévole, maître Chabert. On ne connait pas pour l'instant les raisons qui ont poussé ce croyant à commettre un tel acte. "Il faut laisser le temps à l'enquête. Elle va être longue. Le temps de l'apaisement est désormais venu", conclut l'avocat.