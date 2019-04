Il renverse une femme et lui roule dessus, l'homme indique qu'il s'est trompé et qu'il visait quelqu'un d'autre

Un homme de 34 ans a été mis en examen pour tentative de meurtre à Caen. Le 25 mars 2019, il a renversé une femme et tenté de rouler sur elle plusieurs fois. Interpellé quelques jours plus tard, grâce notamment à la vidéo surveillance, il a indiqué qu'il s'était trompé. Il visait quelqu'un d'autre.

Le 25 mars 2019, il est 14 heures devant la préfecture du Calvados rue Saint Laurent à Caen, une femme de 27 ans traverse la rue quand une voiture lui fonce dessus. Elle rebondit sur le capot et tombe au sol. Le véhicule recule alors et lui roule sur les jambes. La jeune femme parvient à se hisser sur le trottoir et réussit à éviter le véhicule qui allait lui foncer dessus une troisième fois. La voiture prend la fuite.

Mais la scène a été intégralement filmée par les caméras qui équipent la préfecture. L'analyse des images et les témoignages permettent de retrouver rapidement la trace du fuyard. Quatre jours plus tard, cet homme de 34 ans est interpellé à son domicile de Mondeville, près de Caen.

Mis en examen pour tentative de meurtre

Déjà connu de la justice pour des faits "d'une certaine gravité", il reconnait les faits. Mais il indique qu'il s'est trompé de cible..! "Il visait une personne qui ressemble à la victime et à l'égard de laquelle il a des griefs importants" indique Carole Etienne, procureure de Caen. À l'issue de sa garde à vue, il a été déféré au parquet de Caen samedi 30 mars 2019, et présenté à un juge d'instruction, qui l'a mis en examen pour tentative de meurtre. Il a été placé en détention.

La victime elle a été grièvement blessée aux jambes, et s'est vu prescrire une ITT (incapacité temporaire de travail) très importante.