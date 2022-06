Il renverse une jeune fille sur un passage piéton à Toulouse et prend la fuite, la police le retrouve

Il a cru pouvoir vivre sa vie tranquillement, continuer ses rodéos avec ses grosses cylindrées, filmer ses exploits et s'en vanter. La police toulousaine a rapidement mis sous écrou ce jeune chauffard qui a failli tuer une jeune fille le samedi 28 mai. Vers 18h ce jour là, sur la longue route de Seysses au sud-ouest de Toulouse, elle traverse la route sur un passage piéton quand une puissante BMW la renverse. Le conducteur ne s'arrête pas et prend la fuite.

Dès le lendemain, il fait le malin en se filmant pendant une course-poursuite

Les secours prennent la victime en charge. Elle est polytraumatisée et souffre d'une très grave blessure au pied. Les enquêteurs de la Rive-Gauche recoupe sans difficulté les récits des témoins ainsi que les images de vidéo-surveillance et identifie le véhicule et son propriétaire. Convoqué le mercredi 1er juin au commissariat, cet homme de 25 ans est place en garde-à-vue. Il reconnait les faits. Sa voiture porte des dégâts importants, traces de la violence de l'accident. Il est établi qu'il roulait à 80 km/h environ au lieu des 50 règlementaires au moment de l'impact.

Les policiers découvrent aussi que le soir-même du drame, le chauffard revient très vite sur les lieux, incognito, avec son autre voiture, probablement pour savoir ce qu'est advenue sa victime. Dans son téléphone, une vidéo est trouvée, elle date du lendemain de l'accident. On y voit le conducteur s'adonner à une course poursuite avec une autre voiture.

Les deux BMW de l'auteur des faits sont saisies ainsi que plusieurs objets de valeurs lui appartenant en vue d'une probable procédure d'indemnisation de la victime. Connu des services de police, il a été déféré devant un juge ce 3 juin et placé en détention provisoire dans l'attente de son procès.