Il réplique aux affiches féministes d'Arbois par une affiche masculiniste

Les affiches féministes et leur réponse à Arbois, sur le panneau du Champ de mars

C'est ce qui s'appelle la réponse du berger à la bergère à Arbois, dans le Jura! Après une nouvelle série d'affiches féministes collées pour la journée de lutte pour les droits des femmes le 8 mars, un habitant de la commune a scotché une feuille aux propos masculinistes, sur le même panneau, parking du Champ de mars. Il y interpelle les féministes avec ces mots : "Sentiment de ne pas être entendu? Petite frustration dans votre vie? Vous pensez que les hommes sont responsables? Vous avez peut-être besoin de consulter un professionnel?" Une réponse anonyme a des affiches anonymes.

Quand il y a une attaque face aux mecs, je me sens insulé, donc j'ai envie de réagir" - Arnaud

Cet homme, c'est Arnaud, un habitant d'Arbois, qui s'est senti attaqué et insulté par les affiches féministes. Il a accepté d'expliquer sa démarche sur France Bleu Besançon : "Ce qui me dérange dans ces affiches, c'est l'opposition de genres. Je n'aime pas opposer les femmes aux hommes. Quand il y a une attaque face aux mecs, je me sens concerné... insulté... donc j'ai envie de réagir".

C'est un peu la gué-guerre et c'est dommage" - une habitante d'Arbois

Arnaud a donc choisi l'affiche anonyme pour répliquer aux féministes. "Etant donné que les affiches féministes sont anonymes, je n'avais pas vraiment le choix..." se justifie-t-il. Mais dans la commune, la méthode fait réagir, plus que le débat. "C'est un peu de la gue-guerre et c'est dommage" confie une jeune mère de famille, tandis qu'une habitante d'une cinquantaine d'années ajoute : "Sur le fond, je suis d'accord que les gens donnent leur avis... c'est sur la forme des affiches que je n'ai pas trop apprécié". Pour elle, la ligne rouge a été franchie par la récupération du portrait de Louis Pasteur, natif d'Arbois : "Faire parler Pasteur non!" confie-t-elle.

Les affiches et la feuille ont été arrachées. © Radio France - Marie-Coralie Fournier

Une nouvelle série d'affiches féministes

Cette réplique intervient dans la foulée d'une nouvelle série d'affiches féministes, après celle de mi-février, qui avait provoqué la polémique. Depuis, le débat sur le biou est relancé à Arbois. Certain.e.s appellent à laisser plus de place aux femmes dans la tradition du biou, d'autres estiment qu'il ne faut pas donner d'écho à ce débat. Au moins, tous et toutes s'accordent sur un point : il faut en parler de vive voix. Même Arnaud, qui confie : "Le fond de ma pensée par rapport à la réponse que j'ai faite est d'en avoir une également... voir qui pouvait poser l'affiche et en parler avec cette personne." A condition qu'elle se dévoile.