Un nonagénaire montpelliérain retire 38 000 euros au distributeur pour des escrocs

Trois jeunes hommes ont été interpellés à Montpellier (Hérault) pour avoir escroqué un vieux monsieur de 94 ans. Depuis le début du mois de février, le nonagénaire retirait de l'argent au distributeur de sa banque, entre 800 et 2000 euros par jour. C'est le directeur de la banque qui a alerté la police, étonné de voir le vieil homme effectuer de tels retraits d'argent.

38 000 euros en l'espace d'un mois

Les policiers mettent en place une surveillance et constatent que le nonagénaire une fois l'argent en poche, 1500 euros ce jour là, va aussitôt remettre la somme à trois individus dans une voiture, une Renault Espace, garée à proximité. Les agents interpellent le trio, des cousins tous âgés de 25 ans. Ces derniers expliquent qu'ils ont changé des volets au domicile du nonagénaire et qu'il doit les payer. Mais un total de 38 000 euros versés, cela semble disproportionné d'autant plus que vérification faite au domicile les volets en question n'ont pas été remplacés.

Les trois jeunes escrocs devaient être jugés en comparution immédiate ce vendredi.