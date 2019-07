Metz : il retrouve la photo de sa jambe amputée sur des paquets de cigarettes

Metz, France

L'histoire commence en 2018 avec l'achat, au Luxembourg, d'un gros paquet de tabac à rouler. Le client découvre, stupéfait, la photo qui orne l'emballage - une photo de prévention, accompagnée du message "Fumer bouche vos artères", l'image en gros plan d'une jambe amputée. Il en est certain : cette jambe, c'est celle de son père, un Albanais installé à Metz. Et pour cause : on aperçoit des traces de brûlure et des cicatrices très reconnaissables. De retour en Moselle, il montre la photo à sa famille, à son père qui confirment.

La photo est présente sur les paquets de l'Union Européenne © Radio France

Une amputation qui n'a rien à avoir avec le tabagisme

Problème : il n'a jamais donné son accord pour l'utilisation d'une telle photo. "C'est quand même incroyable qu'une personne se retrouve sans son accord sur des paquet de cigarette dans toute l'Union Européenne" déplore Maître Antoine Fittante l'avocat de la victime qui se dit choqué car "cette amputation n'a absolument rien à voir avec un problème lié au tabac" : elle est consécutive à une agression, en 1997, en Albanie. Six semaines avant la découverte de ces paquets, l'homme est allé à l'hôpital Legouest, à Metz pour voir si il était possible d'être appareillé : des photos ont été faites sur place, comme c'est l'usage, puis il n'a plus eu de nouvelles. "Mon client se sent trahi, atteint dans sa dignité, voir son handicap sur les paquets de cigarette dans les bureaux de tabac, il faut reconnaître que ce n'est pas très agréable"

Pas de publication sans consentement

Son avocat, Me Antoine Fittante, l'assure : "Nous n'aurons aucun mal à prouver qu'il s'agit bien de mon client". Il a écrit à l'hôpital, pour savoir comment ces photos ont pu se retrouver là, et également à la Commission européenne, qui s'occupe de la diffusion de ces images sur tous les paquets de cigarettes de l'UE. Normalement, elle pioche dans une banque d'images, qui sont non seulement vérifiées, mais surtout qui sont publiées avec le consentement de la personne. Ce qui n'est visiblement pas le cas ici, et selon Me Fittante, "ce n'est pas la première histoire du genre".