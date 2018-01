Saint-Paul-en-Jarez, France

Dimanche, un habitant de Saint-Paul-en-Jarez a eu la fâcheuse surprise de voir que son vélo avait disparu au pied de la cage d'escalier, il ne restait plus que des miettes du cadenas, une pince coupante étant passée par là. Un vélo auquel il tenait d'autant plus qu'il l'avait acheté 900 euros voilà trois ans plus. Il en avait pris soin et l'avait amélioré notamment au niveau des freins et de la scelle avec une tige télescopique, à hauteur de 300 euros, a t-il expliqué aux gendarmes chez lesquels il est allé porter plainte de suite.

Sauf qu'il s'est aussi rendu sur le Bon Coin, le site internet de petites annonces où il a reconnu son vélo, en vente pour 250 euros ! Prévenus les gendarmes ont donc appelé le vendeur pour convenir d'un rendez-vous le lendemain sur un parking de grande surface.

Le complice arrêté à la sortie du collège

Rendez-vous où le voleur présumé s'est rendu à vélo ! Deux hommes l'attendaient, des gendarmes en civil discrètement couverts par huit autres militaires. Cet adolescent de 15 ans, habitant Lorette s'est ainsi fait arrêter, lundi.

Dans les locaux de la brigade de Saint-Paul-en-Jarez, il a rapidement précisé qu'il n'avait pas fait le coup tout seul, qu'un copain l'avait accompagné. Un ami de La Grand-Croix, d'un an plus jeune que lui, que les gendarmes sont allés attendre à la sortie du collège.

Le duo devra s'expliquer devant le juge des enfants prochainement.