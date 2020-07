Il revend le soir même sur le bon coin le téléphone portable qu'il a volé le matin

Un téléphone portable mis en vente deux fois en quelques heures sur internet par deux personnes différentes : le second vendeur l' avait volé au premier .

Un voleur peu aguerri a été interpellé lundi par les policiers de Montpellier, il les a bien aidé.

Cet homme de 28 ans a contacté le vendeur d'un téléphone portable qui avait mis une annonce sur le bon coin. Le rendez vous est pris en fin de matinée, quartier de la Martelle, l'acheteur se dit intéressé et demande à regarder le téléphone de plus près, lorsqu'il l'a en main, il part en courant. Le vendeur n'arrive pas à le rattraper et va signaler le vol à l’hôtel de police.

Quelques heures plus tard qu'elle n'est pas sa surprise de voir sur le bon coin son téléphone mis en vente. Il demande à un ami de contacter le vendeur, qui lui donne rendez vous au même endroit. Il prévient les policiers qui se rendent sur place et attendent que la transaction se fasse pour intervenir. Ils interpellent le vendeur voleur qui s'avère être un novice, en tout cas il n'est pas connu des services de police.

Il va être convoqué par un juge et devrait faire l'objet d'une contravention.

Le téléphone portable a été rendu à son vrai propriétaire.