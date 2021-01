Il revendait du cannabis "sous toutes formes, résine, crème, herbe, huile" : un commerçant de Gien écroué

La gendarmerie du Loiret a interpellé un homme de 45 ans à Gien, le 12 janvier dernier. Il avait chez lui, et dans sa boutique de cigarettes électroniques, plus de trente kilos de cannabis et 14.000 euros en liquide.