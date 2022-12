Il roulait à 166 km/h au lieu de 80 sur une route départementale à Parignargues

Il roulait deux fois plus vite que la vitesse maximale autorisée. Les gendarmes du peloton motorisé de Nîmes ont contrôlé un automobiliste à 166 km/h, vendredi 9 décembre, sur la D999 sur la commune de Parignargues, entre Nîmes et Sauve. Sur cette portion de route, la vitesse est limitée à 80 km/h. Son permis lui a été immédiatement retiré et sa puissante voiture de marque allemande est partie en fourrière pour sept jours.

Cette départementale est malheureusement connue pour ses grands excès de vitesse comme pour ses accidents.