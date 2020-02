Ardèche : il roulait sans permis depuis plus de vingt ans

Guilherand-Granges, France

Il est passé entre les contrôles des hommes en bleu pendant plus de 20 ans. Vendredi 31 janvier, les policiers de Guilherand-Granges ont arrêté un homme de 45 ans dont le permis était annulé depuis 1999.

Lors du contrôle, l'homme indique aux policiers qu'il n'a pas son permis sur lui et reconnaît qu'il n'est pas assuré. Les agents de police poussent leurs contrôles et interrogent leurs bases de données. Ils découvrent alors que le permis de cet homme a été annulé à cause de conduites sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants.

L'homme, qui vit de temps en temps chez un ami, a expliqué qu'il n'avait pas reçu la notification de l'annulation de son permis. Il sera jugé en mars prochain au tribunal de Privas.