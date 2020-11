Il roule à 203 km/h sur l'A8 au volant de sa Fiat 500

Un jeune homme de 19 ans a été contrôlé à 203 km/h sur l'autoroute A8 entre Brignoles et Saint-Maximin. En plus d'une amende à 135 euros pour non respect du confinement, le jeune homme a perdu son permis.