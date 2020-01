Il roule à 229 km/h sur l'autoroute A 51 pour suivre le rallye Monte-Carlo

Sisteron, France

Il s'est clairement pris pour un pilote et s'est sans doute cru dans une course automobile mais c'est bien sur l'A 51 que ce quadragénaire originaire de Martigues roulait à 229 km/h ce samedi dans les Alpes-de-Hautes-Provence sur une portion limitée à 130 km/h. Au volant de sa BMW série 1, il se rendait dans les Alpes-Maritimes pour suivre le rallye Monte-Carlo et ne voulait pas rater la course. Pas de chance, les gendarmes l'ont flashé et intercepté au niveau de Sisteron d'après les informations du Dauphiné Libéré.

Alcoolisé au moment des faits

Lorsque les gendarmes du Peloton motorisé de Peyruis l'ont arrêté, l'homme était alcoolisé. Dans sa voiture il transportait trois personnes. Son permis lui a été retiré immédiatement. Il devra répondre de ses actes devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.