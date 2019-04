Il roule sur un quad volé sans casque et manque de renverser des enfants quartier Bel-Air à Poitiers

Poitiers, France

Un jeune homme de 18 ans a été interpellé ce mardi matin quartier Bel-Air à Poitiers. Lundi soir, vers 21h30, il était au volant d'un quad rue de Quinçay, sans casque, en train de faire des dérapages et des acrobaties. Il manque de renverser des enfants qui traversent, grille un stop, puis prend la fuite devant les policiers. Le quad, volé, sera retrouvé plus tard devant une cave d'immeuble. Identifié, il est arrêté ce mardi. Il reconnaît les faits et sera jugé en comparution immédiate mercredi.