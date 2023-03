Il s'assoupit au volant de sa voiture et finit sa course sur les rails en Charente-Maritime

Il était environ 20h30 ce lundi 20 mars quand un homme âgé d'une trentaine d'années s'est assoupi et a fini sa course sur la voie ferrée, à proximité du stade du village de Bussac-Forêt. L'homme a été légèrement blessé, plus secoué qu'autre chose par le choc. La circulation des trains a été interrompu pendant au moins deux heures afin que les pompiers viennent porter assistance à la victime, mais aussi de sécuriser les lieux avant de pouvoir dégager le véhicule. Il a également fallu aux agents de la SNCF le temps d'inspecter les rails avant que le trafic puisse reprendre.

Lise Mattiazzo, la maire de la commune de Bussac-Forêt qui habite tout près de la voie ferrée a été alertée du spectaculaire accident par sa voisine, la première sur les lieux. "La voie ferrée se trouve au bout d'une grande ligne droite avant de tourner. La voiture a fait un tout droit. Aucune trace de freinage n'a été retrouvé. Le Monsieur raconte s'être assoupi et c'est vrai qu'il était plutôt confus après l'accident qui lui a fait comme un électrochoc."