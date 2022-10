Il menace de planter une aiguille à tricoter dans le cou de la mamie pour lui voler son téléphone

Il s'en prenait uniquement à des personnes vulnérables pour voler leurs téléphones portables. Le parquet de Nîmes va demander ce vendredi le placement en détention provisoire d'un homme de 49 ans qui s'était attaqué à trois victimes en deux jours, les 11 et 12 octobre derniers. Le voleur s'en prend d'abord à un handicapé en fauteuil roulant dans son garage. Il menace de lui couper la tête avec une scie à bois avant de lui dérober son téléphone portable. Le lendemain, il s'attaque cette fois à une dame de 88 ans qui est tranquillement en train de tricoter chez elle. Il se saisit de l'une de ses aiguilles et menace de la lui planter dans la gorge si elle ne lui donne pas, là encore, son téléphone portable et de l'argent. Quelques heures plus tard, c'est à nouveau un homme en fauteuil roulant de 58 ans qui est pris pour cible pour lui prendre son portable.

Le voleur se fait arrêter après avoir revendu les téléphones dans un magasin peu regardant sur la provenance des appareils et dans lequel il a laissé sa véritable identité. L'homme est un multirécidiviste qui compte pas moins de 21 condamnations à son casier judiciaire. Il était sorti de prison le 9 septembre dernier.