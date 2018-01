Landes, France

L'auteur présumé des dégradations de distributeurs de billets dans les Landes a été retrouvé. Quinze distributeurs avaient été vandalisés en novembre dernier, essentiellement à Hagetmau, Saint-Sever et Mont-de-Marsan. L'homme interpellé reconnaît les faits, il sera jugé le 20 février prochain.

Cet habitant d'Hagetmau n'a donné aucune explication pour l'instant. Il devait déjà être jugé en comparution immédiate ce vendredi, mais a demandé, comme c'est son droit, un délai pour préparer sa défense. La justice lui reproche la dégradation de quinze distributeurs de billets. Des faits commis entre le 11 et le 29 novembre 2017.

Des faits concentrés dans le temps

Dans les Landes, le 14 novembre dernier, à Hagetmau, un distributeur de la Caisse d'Epargne a été visé par un homme au visage dissimulé, pour ne pas être reconnu. La même nuit, même mode opératoire, l'homme s'en prend alors à un autre distributeur, de la même banque, mais cette fois à Saint-Sever. Une dizaine de jours plus tard, le 26 novembre, il serait repassé à l'acte, encore à Hagetmau, et toujours la Caisse d'Epargne. Cette nuit là, en plus, les vitres de deux voitures ont été brisées. Deux jours après, à Mont-de-Marsan, dans la nuit du 28 au 29 novembre, six distributeurs sont vandalisés : deux de la Caisse d'Epargne, la Banque Postale, LCL, la Société Générale et HSBC. Le 29 novembre, trois distributeurs sont encore détériorés : un à Hagetmau et deux à Saint-Sever.

Il est aussi reproché au jeune homme d'avoir dégradé deux autres machines dans les Pyrénées-Atlantiques, à Bizanos et Orthez, et deux voitures à Pau, pour lesquelles le prévenu savait qu'elles appartenaient à des surveillants pénitentiaires.

Un Landais déjà connu de la justice

Ce Landais de 23 ans est bien connu de la justice. Il a quatre condamnations à son casier judiciaire pour des vols et des violences aggravées entre 2015 et 2017. D'après son avocate, le jeune homme était suivi psychologiquement mais a arrêté ce suivi un peu avant les faits. Sorti le prison en août dernier, il a été relaxé le 12 janvier dernier, au bénéfice du doute, faute de preuves. Il était accusé d'avoir volé une camionnette et d’avoir foncé au hasard dans six véhicules, déjà en novembre et déjà à Hagetmau. Dans cette affaire le parquet de Mont-de-Marsan a fait appel.

Pour les accusation de dégradations des distributeurs, l'audience aura lieu le 20 février prochain. En attendant, l'homme est maintenu en détention provisoire.