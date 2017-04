Il s'en prend aux gendarmes en Corrèze et menace de mort : il dormira en prison

Cet homme a passé ses nerfs sur les militaires, ce week-end, alors qu'ils intervenaient initialement pour la dégradation d'une porte. Jugé en comparution immédiate ce mardi, il a été condamné à de la prison ferme et a été écroué dans la foulée.

Un homme a été condamné en comparution immédiate, ce mardi après-midi à Tulle, pour outrages et menace de mort sur des gendarmes. Déjà bien connu de la gendarmerie et de la justice, ce jeune de 19 ans avait été interpellé tard, ce dimanche, à Bort les Orgues après s'être rebellé contre les forces de l'ordre. Les gendarmes, d'abord appelés pour la dégradation de la porte d'un appartement, se retrouvent à calmer le jeu entre une dizaine de personnes qui s'invectivent dans la rue. Le ton monte progressivement et l'homme, ensuite retranché dans un appartement, s'en prend à une partie des gendarmes avant d'être interpellé une fois revenu sur la voie publique. Il avait surtout menacé de mort un gendarme du PSIG d'Egletons venu en renfort pour tenter de le calmer. Il écope finalement de dix mois de prison dont six ferme et a pris la direction de la prison de Tulle où il restera deux mois de plus pour une révocation de sursis dans une autre affaire.