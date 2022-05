Il s'évade et commet plusieurs vols dans des maisons à Laval, un homme condamné à 10 mois de prison

Un jeune homme de 20 ans condamné à 10 mois de prison ferme ce vendredi dans trois affaires par le tribunal correctionnel de Laval pour des vols en réunion et pour s'être évadé de prison, des faits qui se sont déroulés en mars 2020 et le 25 décembre 2021.

Il s'évade pendant une permission

Ce jour-là, il s'évade pendant une permission. Quelques jours avant Noël, le prévenu s'échappe et arrive à commettre un délit. Ce 25 décembre 2021, il s'introduit avec un complice dans la maison d'un Lavallois, les deux dérobent un portable. Pour ces faits, il est condamné avec son complice à trois mois de prison. Le jeune homme né à Paris se fait souvent remarquer en prison, il a même escaladé un grillage un jour pour récupérer un colis.

Un nouveau vol dans une maison

Avant ça, en mars 2020 et en l'espace de trois jours, il dérobe plusieurs objets dans une autre maison de Laval avec un mineur. Un appareil photo, une carte bancaire, une sacoche et une casquette sont donc volés dans l'habitation. Le prévenu revend les objets pour récupérer du liquide et utilise la CB de la victime dans un tabac et dans le magasin la Mie Câline de Laval. Pour ces deux dossiers, le prévenu est condamné à sept mois de prison ferme. "Quand je sors, j'arrête", promet le prévenu depuis sa cellule du Mans mais n'explique pas pourquoi il commet ces faits.

Il devra également payer 270 euros de préjudice moral et matériel aux victimes.