Il s'invente une vie depuis 5 ans, les policiers de Fréjus démasquent un escroc recherché

Fréjus, France

"Christophe Rocancourt, c'est de la gnognotte à côté" plaisante un proche du dossier à propos de la personnalité de cet individu confondu mardi par les policiers de Fréjus lors d'un banal contrôle routier au rond-point du Gargalon, à la sortie de l'autoroute. L'homme âgé de 28 ans, originaire du Nord de la France circulait à bord d'une voiture de luxe en compagnie de sa compagne de 58 ans. C'est parce qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses papiers que l'affaire s'est compliquée pour lui. Après quelques recherches, les fonctionnaires de police ont découvert qu'il vivait sous une fausse identité depuis 5 ans, et qu'il était recherché pour deux peines de prison qu'il devait exécuter. Il a été déféré et écroué ce mercredi.

Réponse à tout

"Il avait réponse à tout" commente un enquêteur. Déjà lorsque les policiers lui demandent ses papiers. "_Justement, j'allais au commissariat déposer plainte pour vo_l" répond le conducteur. Alors les fonctionnaires lui demandent son identité. Il se dit américano-suisse, né à New York et parle avec un léger accent. Sauf qu'en Suisse, après vérification, l'homme n'existe pas. "Impossible messieurs" répond le conducteur, sans se démonter. Comme pour toutes les autres questions. Son âge par exemple : il prétend avoir 38 ans. "Mais vous faites 10 ans de moins" lui répond le policier. "Je sais, c'est génétique, on fait tous plus jeune dans la famille" rétorque le trentenaire. Sa compagne, âgée de 58 ans confirme ses propos évoquant leur vie commune depuis 5 ans. 5 ans en arrière, c'est en effet à ce moment là qu'elle le rencontre. Mais ce qu'il ne lui dit pas, c'est qu'il sort de prison. Qu'il vient de s'inventer une vie. Des voyages à Anvers, à New York ou en Roumanie. Elle y croit et tombe des nues face à l'évidence : il a vécu à ses crochets toutes ses années. "C'est rare de tomber sur quelqu'un qui retombe aussi facilement sur ses pattes, un vrai chat. D'autant qu'on ne sait seulement que le dixième ou le centième de ce qu'il a fait pendant ces 5 dernières années. Il est vraiment très très fort" indique t-on dans l'entourage de l'enquête.

Malgré ses mensonges très convaincants, l'homme n'a pas réussi à berner très longtemps les policiers qui ont procédé à quelques recherches. Et en croisant différents fichiers, ils sont parvenus à trouver la trace d'un individu à la même identité que celle utilisée par leur conducteur (individu qui avait déjà été arrêté pour vol sous cette identité). Et quand la photo de cet individu s'est affichée sur l'écran de leur ordinateur, le visage était identique à celui qu'ils avaient en face d'eux. Difficile alors pour le mis en cause de nier. Sa compagne en tout cas est tombée de haut. L'homme a été placé en détention provisoire mercredi afin de purger ses deux condamnations à 3 mois et deux ans de prison. Il fait en outre l'objet d'une convocation ultérieure devant le tribunal correctionnel de Draguignan pour conduite sans permis.