Il saute par la fenêtre à Audincourt pour échapper à l'incendie de sa maison, son père est retrouvé mort

Un homme de 42 ans est grièvement blessé, après s'être précipité du premier étage de sa maison en feu à Audincourt. Son père, âgé de presque 85 ans, a été retrouvé mort, au pied de son lit.

L'alerte a été donnée vers 3 heures 30 ce jeudi matin par une ambulance des pompiers qui filait vers une intervention. En chemin, les secouristes aperçoivent un désespéré cramponné sur le rebord de la fenêtre de sa maison en flamme, située à l'angle de la route de Valentigney et de la rue de la Somme à Audincourt. Les pompiers stoppent leur véhicule et tentent de convaincre le désespéré d'attendre l'échelle des secours. En vain, cette homme de 42 ans, assez corpulent, cède à la panique et se précipite sur le toit de sa voiture garée juste en dessus de la fenêtre. Il est grièvement blessé et évacué à l’hôpital de Trévenans.

Un octogénaire retrouvé mort au pied de son lit

Pendant ce temps, les secours déploient un dispositif assez costaud pour répondre à la violence du sinistre, accompagné d'explosions. Trois fourgons, deux échelles, des véhicules sanitaires et une quarantaine de pompiers, sous la direction du capitaine Anaël Bouchot des pompiers de Montbéliard. Après avoir maîtrisé le sinistre, ils découvrent une victime, un homme de presque 85 ans, gisant au pied de son lit. Il s'agit du père de l'homme qui s'est précipité par la fenêtre. Un ancien conseiller municipal d'Audincourt.

Dans le quartier, plusieurs témoins racontent cette fin de nuit dramatique. "On a entendu crier : y a le feu. Et de grosses explosions", déclare un voisin. "J'ai sauté du lit, pris mes deux enfants et quitté mon immeuble", ajoute un deuxième. "On connaissait bien les deux messieurs, la victime et son fils, des gens adorables", conlue une autre voisine.

On ne sait rien pour l'instant de l'origine des flammes. L'enquête est confiés aux policiers du commissariat de Montbéliard