Il saute sur un paddle et sauve une adolescente de la noyade dans les Pyrénées-Orientales

Elle peut les remercier. Une jeune fille de 14 ans a été secourues ce lundi soir sur la plage centrale de Sainte-Marie-la-Mer (Pyrénées-Orientales) par un salarié et un client du club de la plage Le Victoria. "Une amie de cette jeune fille est venue me voir en pleurs alors que je travaillais, raconte le salarié du Victoria. Elle m'a dit que sa copine allait se noyer. Illico j'ai pris une lampe pour la repérer et j'ai guidé un client qui est parti en paddle. Ça s’est fait très vite !".

Il était temps : vers 22h30, alors que la nuit tombe, que la tramontane souffle toujours vers le large, la jeune fille se trouve au niveau des bouées à 300 mètres du rivage. Les pompiers évoquent "un début de noyade". La jeune fille, une habitante de Bompas, est saine et sauve mais elle a tout de même été transportée vers les urgences pédiatriques de l'hôpital de Perpignan.