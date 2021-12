Il se cache avec une serpillière sur la tête pour échapper aux policiers de Besançon

Les policiers de Besançon ont vécu une arrestation rocambolesque ce mercredi matin, dans le quartier Battant. Ils sont intervenus chez un jeune homme de 17 ans, recherché pour un vol de voiture commis la semaine dernière. Les policiers chez lui, rue d'Arènes, à 6 heures du matin... mais le jeune n'est pas prêt à se laisser faire.

Sur les toits, sous la pluie

Il s'enfuit par la fenêtre, et se retrouve sur les toits, malgré la pluie, la nuit et la forte pente. Pour tenter de le récupérer, les policiers appellent les pompiers en renfort et leur demandent de venir avec la grande échelle. Mais le suspect enjambe un faitage, rentre par une fenêtre entrouverte dans un appartement rue Marulaz, au 3ème étage : la propriétaire, âgée de 61 ans, prend peur. Le jeune continue sa fuit, ressort de ce logement et se retrouve sur les coursives.

Une serpillière sur la tête

Le jeune tente alors de se cacher : il se met derrière un gros carton et pose... une serpillière sur sa tête! Ce déguisement ne suffit pour échapper aux policiers. il est finalement arrêté, menotté et emmené au commissariat pour être placé en garde à vue.