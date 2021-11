Il se cache dans le faux-plafond du magasin Leclerc de Cogolin pour se servir la nuit dans les rayons

Un homme d'une trentaine d'années s'est caché dans le faux-plafond du Leclerc de Cogolin pour mieux en sortir une fois le magasin fermé. Se croyant seul dans les rayons, il a tenté de faire le plein de téléphones portables et appareils multimédia... avant d'être surpris par un vigile.

Il avait tout prévu... sauf la présence d'un vigile ! Un homme d'une trentaine d'années a tenté de voler des téléphones portables et du matériel multimédia en se laissant enfermer dans le magasin Leclerc de Cogolin samedi 27 novembre en fin de journée. En passant par les toilettes, l'homme a réussi à se faufiler dans le faux-plafond de l'hypermarché. Il a attendu la fermeture du magasin et le départ des derniers employés pour en sortir. Se croyant seul, l'homme est allé se servir dans le rayon des téléphones portables et du multimédia. Mais un vigile rôdait !

Interpellé et placé en garde-à-vue par les gendarmes de la compagnie de Gassin, l'homme a été jugé en comparution immédiate devant le tribunal de Draguignan le lundi 29 novembre. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis.