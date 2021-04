Un habitant d'Hayange a été interpellé et sera jugé pour trafic d'espèces protégées, indique le procureur de la République de Thionville, ce mardi 20 avril. Il vendait sur internet des servals et faucons pèlerins.

Il se faisait appeler "le Roi de la Jungle" et vendait des animaux protégés : un Hayangeois arrêté

Un trafic d'animaux protégés a été démantelé en Moselle par les gendarmes spécialisés de l'Office de lutte contre les atteintes à l'environnement (OCLAESP), indique le procureur de la République de Thionville, ce mardi 20 avril. L'homme interpellé au terme d'une longue enquête se faisait appeler "le roi de la jungle" sur les réseaux sociaux.

Sept servals et un faucon pèlerin vendus en toute illégalité

Cet habitant d'Hayange âgé de 35 ans a vendu en toute illégalité sept servals, ces grands chats sauvages africains, et un faucon pèlerin. Placé sous contrôle judiciaire, il sera jugé le 5 juillet prochain devant le tribunal correctionnel de Thionville. Il encourt jusqu'à six mois de prison et 9.000 euros d'amende.