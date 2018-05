Metz, France

La drogue a été découverte mardi sur un détenu de la prison de Metz-Queuleu, 19 grammes de résine de cannabis. L'homme de 34 ans originaire de Talange n'a pas voulu "balancer" son fournisseur mais a juste expliqué qu'il s'était fourni au parloir. Malheureusement pour lui, une seule personne était venue le visiter ces derniers jours: sa mère.

La maman reconnait la livraison au parloir

La dame de 72 ans a rapidement reconnu les faits et elle a reconnu avoir apporté du cannabis plusieurs fois à son fils détenu. Elle a été placée en garde à vue au commissariat de Metz et sera jugée en juillet prochain par le tribunal correctionnel de Metz pour "remise illicite d'objet à détenu". Le fiston a expliqué que la drogue était destinée à ses voisins de cellule.

"Entreprise familiale"

Les enquêteurs ont cherché à connaître la provenance de la drogue, et ils n'ont pas été déçus. Selon une source policière, il s'agissait d'une "entreprise familiale". La mère de famille se fournissait chez un autre fils âgé de 51 ans, demi-frère du détenu et habitant de Talange. Il a été, lui aussi, placé en garde à vue, et sera aussi jugé en juillet par le tribunal correctionnel de Metz.