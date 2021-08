Il se fait arracher avec les dents plus d'un centimètre et demi de nez à la fête votive de Bessan

Une rixe s'est finie par un nez arraché à la fête votive de Bessan, au nord d'Agde, en début de semaine dernière. Des amis profitent des festivités quand un individu alcoolisé commence à se disputer avec l'un d'entre eux. Une femme du groupe essaye d'atténuer les tensions. Elle se fait alors insulter de "négresse." Son conjoint prend sa défense et l'agresseur se jette sur lui et lui mord et arrache plus d'un centimètre et demi de nez. Le couple a pu récupérer le morceau de peau. Le blessé a été opéré au CHU de Montpellier et hospitalisé pendant trois jours. "C'est une nuit et des jours terribles qu'il a vécu à la suite de cette agression. Des soins lourds et des rendez-vous médicaux vont rythmer sa vie. C'est avec une forme de questionnement et d'inquiétude pour son avenir que vit mon client à la suite de cette agression" racontel'avocat de la victime Jean-Baptiste Mousset.

L'enquête est en cours

L'homme a déposé plainte vendredi dernier à la gendarmerie de Vias. "Ils se connaissaient de vue mais il n'y avait jamais eu d'altercation antécédente" assure l'avocat de la victime Jean-Baptiste Mousset. C'est pour cela qu'il ne comprend pas les raisons de cette violence. Son client a été ausculté par l'institut médico légal, hier. La durée d'interruption temporaire de travail devait être déterminée.

Un acte d'une extrême violence

"Son visage ne ressemble pas à celui qu'il avait le week-end dernier. Au delà de la reconstruction plastique, il aura besoin d'une reconstruction psychologique. Il est anéanti, abasourdi par ce moment où tout a dérapé alors que c'était une soirée comme une autre" raconte l'avocat, Jean-Baptiste Mousset. "Il s'inquiète pour son avenir parce qu'être défiguré, ça va avoir des conséquences sur sa vie intime et familiale. Sur sa vie professionnelle aussi. Tous les gens le défigurent" développe l'avocat.