Il se fait piéger après avoir acheté un Iphone sur un site de vente entre particuliers

A Hellemmes, près de Lille, un jeune de 17 ans qui avait acheté un téléphone Iphone 13 via un site internet de vente entre particuliers s'est fait piégé. Lorsqu'il s'est rendu au point de RDV fixé par le vendeur samedi soir, trois individus l'ont frappé, l'ont menacé avec un couteau, lui ont volé les 600€ qu'il avait en liquide pour payer le téléphone et ils lui ont également volé son ancien portable. Les policiers ont réussi à identifier les 3 individus (dont l'un âgé de 15 ans et un autre de 20 ans)qui ont été interpellés et placés en garde à vue le lendemain.

ⓘ Publicité