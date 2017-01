Il se fait retirer son permis et va en voiture le lendemain à la gendarmerie

C'est l'histoire drôle du jour : un homme qui s'était fait retirer son permis par la gendarmerie le soir du nouvel an, parce qu'il est trop saoul, est convoqué à la gendarmerie et y va en voiture !

Cette nuit là, les gendarmes sont partout sur le bord des routes pour faire des contrôles, et c'est bonne pioche pour ceux de la brigade de Velars sur Ouche, qui prennent en flagrant délit un homme saoul au volant. Le conducteur à un taux d'alcoolémie de 0.61 alors les gendarmes suspendent son permis et immobilisent sa voiture.

Il remonte en voiture pour rentrer chez lui

Puis, l'homme, comme si de rien n'était, remonte en voiture sous leur nez pour rentrer chez lui. Les gendarmes le surveillent jusqu'à ce qu'il se fasse raccompagner par un ami. Mais le lendemain, l'homme arrive à sa convocation à la gendarmerie en voiture. Il l'a certes garée à 200 mètres de la brigade pour être plus discret mais les gendarmes le repèrent. Et cette fois, il gagne une convocation devant le tribunal et il risque l'annulation de son permis de conduire.