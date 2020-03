Il se fait voler l'argent de la vente de sa voiture à Montpellier

Les faits remontent au 20 février dernier. C'est le garage AMG quartier Garosud à Montpellier (Hérault) qui s'est occupé de la vente de l'Audi A5 et qui a demandé, une fois que c'était fait, au propriétaire de la voiture de venir récupérer l'argent : 13 000 euros. Une somme remise en espèces.

Le vendeur repart mais a l'impression d'être suivi. Il décide de ne pas aller directement chez lui et s'arrête chez un ami à Lattes. En sortant de sa voiture deux hommes lui tombent dessus et lui demandent de l'argent pour des dégradations qu'il aurait commises plusieurs jours avant sur leur véhicule. Sentant l'arnaque, la victime part en courant et jette la sacoche contenant les billets dans le jardin de son ami. Malheureusement les escrocs le voient et vont la récupérer avant de s'enfuir.

L'argent a été dépensé en Espagne

La police retrouve assez vite leur voiture et interpelle deux des malfrats, un troisième court toujours. Parmi eux, un jeune de 20 ans frère du garagiste. Il explique avoir eu vent de la transaction et a mis sur pied un plan pour récupérer les sous que le trio s'est ensuite partagé. Malheureusement tout a été dilapidé lors d'une excursion en Espagne.