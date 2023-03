Il se fait voler son portefeuille sans s'en rendre compte, la police toulousaine le lui rend

Lundi 13 mars, deux heures du matin, un homme de 45 ans sort de soirée dans le quartier Matabiau à Toulouse. Un jeune homme l'aborde, de façon un peu étrange, puisqu'il se met à danser autour de lui.

Le voleur à la tire avait une technique bien rôdée

Le quadragénaire ne se doute de rien, mais le garçon en profite pour lui dérober son portefeuille. Aucun témoin de la scène, à part les caméras de la Ville. Et coup de chance, les policiers municipaux de permanence cette nuit-là au QG de la vidéoprotection repèrent en direct le manège du voleur.

Ils envoient aussitôt une patrouille qui interpellent quelques minutes après le petit malin, tandis que sa victime est partie chez elle sans réaliser qu'elle a été flouée. Le voleur est remis à la police nationale et placé en garde à vue, c'est un garçon de 22 ans, connu des services. La victime est identifiée grâce aux papiers dans le portefeuille et contactée dans la journée de lundi, son bien restitué. Il n'avait pas du tout réalisé qu'il n'avait plus ses effets personnels.

Ce mardi, la garde à vue du jeune homme, qui pourrait être mêlé à d'autres délits, est toujours en cours.