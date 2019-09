Il se jette d'une voiture pour se suicider sur l'A7

Pierrelatte, France

Il arrive que des personnes suicidaires se jettent sur l'autoroute depuis les ponts qui l'enjambent. Ce qui s'est passé ce mardi après-midi sur l'A7 à la hauteur de Pierrelatte est beaucoup plus rare. Un homme a tenté de se suicider en ouvrant la portière de la voiture où il se trouvait avec des membres de sa famille.

Tombé entre la voie la plus rapide et le terre-plein central

L'homme était passager à l'arrière du véhicule, côté conducteur. Vers 15 heures, alors que la voiture remontait vers le Nord Drôme sur la voie la plus rapide, le quinquagénaire a soudain ouvert sa portière et s'est jeté sur les voies. Il est tombé au bord du terre-plein central de l'autoroute et c'est sans doute ce qui lui a sauvé la vie. Les véhicules qui arrivaient derrière ont réussi à l'éviter. L'homme blessé mais conscient a été secouru et transporté à l'hôpital.

Ce Drômois de 51 ans, qui rentrait des obsèques de son père, avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide par le passé. L'accident a provoqué un bouchon de plusieurs kilomètres tout l'après-midi. La circulation n'a repris normalement que vers 18h.