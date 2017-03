Il se prend pour un justicier et croit tirer sur des cambrioleurs : quatre ans de prison

L'homme qui a tiré à trois reprises sur une voiture à Beaufort-sur-Gervanne (Drôme) lundi soir a été condamné ce jeudi par le tribunal correctionnel à quatre ans de prison, dont deux ans ferme.

"J'étais sûr que c'étaient des cambrioleurs". Voilà comment Michel tente de se défendre ce jeudi après-midi devant le tribunal correctionnel de Valence. Et il explique le contexte : les cambriolages se sont multipliés dans la vallée de la Gervanne, et l'un de ses amis a même reçu un coup de barre de fer sur la tête en surprenant des voleurs chez lui. Michel, 46 ans, et son frère Blaise, 53 ans, sont à cran.

21 impacts sur la voiture dont un dans l'appui-tête conducteur

Lundi soir, Blaise voit une voiture dans un chemin peu fréquenté de Plan-de-Baix. A bord, deux jeunes qu'il ne connaît pas. Il appelle son frère qui prend un raccourci et va attendre -fusil de chasse à la main - à un rond-point dans le village voisin de Beaufort-sur-Gervanne. Il tire à trois reprises sur la voiture. Vingt-et-un impacts de calibre de chasse recensés par les gendarmes, dont un plomb fiché dans l'appui-tête conducteur.

Pourquoi nous ? Pourquoi on se fait tirer dessus ?

A la barre, les deux jeunes sont encore sous le choc. Par chance, ils n'ont pas été blessés. Ce soir-là, ils ne faisaient absolument rien de mal, ils se baladaient sur les petits chemins musique à fond car l'un d'eux est originaire du secteur. Ils n'ont pas compris ce qui se passait :"c'était comme dans les films. Pourquoi nous ? Pourquoi on se fait tirer dessus ?" .

La procédure initialement ouverte pour tentative d'assassinat a été requalifiée en violences avec arme. Pour cela, le tribunal a condamné Michel à quatre ans de prison dont deux ans ferme mais sans mandat de dépôt. Ses armes ont été confisquées ainsi que celle de son frère Blaise. Ce dernier était uniquement poursuivi pour détention illégale d'arme et il écope d'une interdiction de détenir une arme pendant cinq ans.